День предпринимателя в Тюменской области начнется с утренней пробежки

| Фото: iato.ru | Фото: iato.ru

Тюменских предпринимателей, спортсменов и активистов приглашают совершить пробежку #РазБег по набережной Туры в День предпринимателя 27 мая. Об этом сообщает региональное инвестиционное агентство.

Как отмечают организаторы, на #РазБеге главное - бежать в спокойном темпе, чтобы можно было поддерживать беседу. После пробежки участники сделают фотографии и обменяются позитивными эмоциями.

Чтобы принять участие в пробежке, достаточно прийти 27 мая на место старта к Конторе пароходства к 7 часам 30 минутам утра.

После пробежки участников ждут на форуме "День предпринимателя - 2022. Большая бизнес-планерка" в Тюменском технопарке, начало в 10 часов. Регистрация на форум и подробная информация на сайте.