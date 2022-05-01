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День предпринимателя в Тюменской области начнется с утренней пробежки

Спорт, 11:50 25 мая 2022

iato.ru | Фото: iato.ru

Тюменских предпринимателей, спортсменов и активистов приглашают совершить пробежку #РазБег по набережной Туры в День предпринимателя 27 мая. Об этом сообщает региональное инвестиционное агентство.

Как отмечают организаторы, на #РазБеге главное - бежать в спокойном темпе, чтобы можно было поддерживать беседу. После пробежки участники сделают фотографии и обменяются позитивными эмоциями.

Чтобы принять участие в пробежке, достаточно прийти 27 мая на место старта к Конторе пароходства к 7 часам 30 минутам утра.

После пробежки участников ждут на форуме "День предпринимателя - 2022. Большая бизнес-планерка" в Тюменском технопарке, начало в 10 часов. Регистрация на форум и подробная информация на сайте.

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# День предпринимателя , набережная

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