Как развивать бизнес в селах Тюменской области, расскажут на форуме "День предпринимателя"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Какие условия нужно создать для молодых людей в селах Тюменской области, чтобы они оставались и развивали свой бизнес там, обсудят на форуме "День предпринимателя — 2022" в Тюменском технопарке 27 мая. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила советник губернатора по вопросам инвестиций, малого и среднего предпринимательства Ольга Езикеева.

"Вопрос сельского предпринимательства мы рассматриваем с точки зрения уровня жизни людей — насколько поселение благоустроено, где там можно работать. Мы будем говорить о молодежи, что сегодня нужно сделать, чтобы она оставалась и строила бизнес в малых городах и селах. Регион не может развиваться одним областным центром, он должен развиваться всей своей территорией", — отметила она.

На площадке "Сельское предпринимательство: взгляд в будущее" подробно разберут вопрос потенциала развития бизнеса в муниципалитетах Тюменской области, выстраивание современного конкурентоспособного высокодоходного дела в районах, успешные примеры развития бизнеса в районах. Уделят внимание маркетинговому аспекту взаимодействия сельского бизнеса и городского потребителя.

Кроме сельского предпринимательства на тематических площадках форума обсудят вопросы импортозамещения, самозанятости и креативных индустрий, управление кадрами. Регистрация для участия в форуме — по ссылке.

Вера Коршунова