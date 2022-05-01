Развитие в условиях санкций обсудят предприниматели Тюменской области с федеральным экспертом

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Public talk "О возможностях развития в условиях санкций" станет частью программы "Дня предпринимателя-2022", который пройдет в Тюменской области 27 мая. Экспертом выступит руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов московского Центра макроэкономического анализа и прогнозирования Дмитрий Белоусов.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил генеральный директор фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Николай Пуртов.

"Это будет живое общение с федеральным экспертом. Наши предприниматели смогут задать свои вопросы и услышат прогнозы", — отметил он.

В этом году в программе форума "День предпринимателя-2022" - деловой завтрак молодых предпринимателей с губернатором Тюменской области Александром Моором, где обсудят перспективы развития бизнес-проектов, тематические площадки, посвященные импортозамещению, сельскому предпринимательству, кадровому менеджменту и работе самозанятых.

По словам Николая Пуртова, центральным событием форума станет ток-шоу "Тюменская область: бизнес-код региона". Перспективы развития экономики региона предприниматели обсудят с Александром Моором и федеральными экспертами.

"Это отправная информация, чтобы предприниматели знали, что происходит и на что опираться в своей работе", — пояснил Николай Пуртов.

Основной площадкой "Дня предпринимателя-2022" станет Тюменский технопарк (ул. Республики, 142), увидеть работу форума можно и в онлайн — будет вестись прямая трансляция. Регистрация на форум — по ссылке.

Вера Коршунова