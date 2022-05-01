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Самозанятым Тюменской области расскажут на "Дне предпринимателя" о маркетплейсах, рекламе

Экономика, 11:01 16 мая 2022

ТРО "Опора России" во ВКонтакте | Фото: ТРО "Опора России" во ВКонтакте

Специалисты форума "День предпринимателя" расскажут самозанятым, как привлечь клиентов. Обучающее мероприятие пройдет на площадке "Самозанятые и креативные индустрии" в Тюменском технопарке 27 мая, сообщает региональное отделение "Опора России".

Спикеры научат участников форума, как выбрать площадку для рекламы, расскажут о нюансах и тонкостях при работе на маркетплейсе, обсудят актуальные налоговые и юридические вопросы по самозанятости. Также в рамках площадки пройдет презентация комплексного регионального проекта по поддержке самозанятых граждан в Тюменской области, ярмарка товаров.

Отметим, форум "День предпринимателя-2022" приурочен к празднованию Дня российского предпринимательства. В этом году оно пройдет в формате бизнес-планерки, на которой рассмотрят вопросы развития бизнеса, новые ниши, глобальные экономические тренды и их влияние на Тюменскую область. Особый акцент будет сделан на рассмотрении региональных кейсов развития бизнеса.

Более подробную информацию можно узнать по телефону: +7-932-482-75-67. Пройти регистрацию можно по ссылке.

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# День предпринимателя , самозанятые , ТРО Опора России

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