Самозанятым Тюменской области расскажут на "Дне предпринимателя" о маркетплейсах, рекламе

| Фото: ТРО "Опора России" во ВКонтакте | Фото: ТРО "Опора России" во ВКонтакте

Специалисты форума "День предпринимателя" расскажут самозанятым, как привлечь клиентов. Обучающее мероприятие пройдет на площадке "Самозанятые и креативные индустрии" в Тюменском технопарке 27 мая, сообщает региональное отделение "Опора России".

Спикеры научат участников форума, как выбрать площадку для рекламы, расскажут о нюансах и тонкостях при работе на маркетплейсе, обсудят актуальные налоговые и юридические вопросы по самозанятости. Также в рамках площадки пройдет презентация комплексного регионального проекта по поддержке самозанятых граждан в Тюменской области, ярмарка товаров.

Отметим, форум "День предпринимателя-2022" приурочен к празднованию Дня российского предпринимательства. В этом году оно пройдет в формате бизнес-планерки, на которой рассмотрят вопросы развития бизнеса, новые ниши, глобальные экономические тренды и их влияние на Тюменскую область. Особый акцент будет сделан на рассмотрении региональных кейсов развития бизнеса.

Более подробную информацию можно узнать по телефону: +7-932-482-75-67. Пройти регистрацию можно по ссылке.