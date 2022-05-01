Антон Машуков: День предпринимателя будет интересен действующим и начинающим бизнесменам Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

300 тыс. человек в Тюменской области заняты малым и средним бизнесом. Примерно каждый пятый житель работает в этом секторе экономики. В День предпринимателя, 27 мая, пройдет большой форум, который поможет и действующим, и начинающим бизнесменам найти ответы на многие вопросы.

Об этом сказал директор регионального департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Антон Машуков.

"Сегодня весьма нестабильная ситуация, которая таит в себе и риски, и возможности. И в этом году планируем поговорить о том, чего ждать, куда двигаться, где ниши закрываются, где открываются. Все это будет 27 мая. Я приглашаю всех: кто занимается бизнесом, кто только планирует, увидел перспективу и загорелся. Будет очень много полезного", - говорит Машуков.

В День предпринимателя для жителей региона откроют сразу несколько тематических площадок: "Импортозамещение", "Самозанятые и креативные индустрии. Как сделать деньги на хобби"; "Управление кадрами"; "Сельское предпринимательство: взгляд в будущее".

Пройдет ток-шоу "Тюменская область" бизнес-код региона", в котором примут участие федеральные экономисты, специалисты по инвестициям, лидеры отрасли региона.

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Анжела Лебедева