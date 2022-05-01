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В бизнес-планерке "День предпринимателя" примут участие более тысячи жителей Тюменской области

Экономика, 09:59 23 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1 тысячи жителей Тюменской области примут участие в бизнес-планерке "День предпринимателя-2022" в Тюменском технопарке 27 мая. Об этом сообщил директор регионального департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Антон Машуков.

"В Тюменской области сегодня 113 тысяч предпринимателей, они обеспечивают рабочими местами 172 тысячи человек. Это занятость, зарплаты, налоги, большая социальная ответственность и целая отрасль с вкладом в экономику региона. Сегодня предприниматели адаптируются к меняющимся условиям. И в это время вся наша большая инвестиционная команда находится рядом, консультирует, оказывает финансовую поддержку, решает вопросы сбыта, экспорта, импортозамещения", - подчеркнул он.

Отметим, Тюменская область занимает третье место в рейтинге состояния инвестиционного климата в РФ.

Ежегодное мероприятие "День предпринимателя" в 2022 году пройдет в формате большой бизнес-планерки. В ней примут участие губернатор Тюменской области, федеральные и региональные эксперты.

"Мы вместе обсудим вопросы развития федеральной экономики и региональной, конкретных предприятий. Обозначим ключевые приоритеты по таким направлениям, как молодежное и сельское предпринимательство, самозанятые, креативные индустрии, кадры. Проведем ярмарку инвестиций. Будет интересно", - уверен Антон Машуков.

Более подробную информацию можно узнать по телефону: +7-932-482-75-67. Пройти регистрацию можно по ссылке.

Оксана Корнеенкова

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# бизнес , День предпринимателя , импортозамещение , экспорт

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