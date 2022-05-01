В бизнес-планерке "День предпринимателя" примут участие более тысячи жителей Тюменской области
Более 1 тысячи жителей Тюменской области примут участие в бизнес-планерке "День предпринимателя-2022" в Тюменском технопарке 27 мая. Об этом сообщил директор регионального департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Антон Машуков.
"В Тюменской области сегодня 113 тысяч предпринимателей, они обеспечивают рабочими местами 172 тысячи человек. Это занятость, зарплаты, налоги, большая социальная ответственность и целая отрасль с вкладом в экономику региона. Сегодня предприниматели адаптируются к меняющимся условиям. И в это время вся наша большая инвестиционная команда находится рядом, консультирует, оказывает финансовую поддержку, решает вопросы сбыта, экспорта, импортозамещения", - подчеркнул он.
Отметим, Тюменская область занимает третье место в рейтинге состояния инвестиционного климата в РФ.
Ежегодное мероприятие "День предпринимателя" в 2022 году пройдет в формате большой бизнес-планерки. В ней примут участие губернатор Тюменской области, федеральные и региональные эксперты.
"Мы вместе обсудим вопросы развития федеральной экономики и региональной, конкретных предприятий. Обозначим ключевые приоритеты по таким направлениям, как молодежное и сельское предпринимательство, самозанятые, креативные индустрии, кадры. Проведем ярмарку инвестиций. Будет интересно", - уверен Антон Машуков.
Более подробную информацию можно узнать по телефону: +7-932-482-75-67. Пройти регистрацию можно по ссылке.
Оксана Корнеенкова