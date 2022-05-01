Успешные кейсы импортозамещения рассмотрят на Дне предпринимателя в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Успешными кейсами в сфере импортозамещения и предложениями по сотрудничеству поделятся тюменские и российские компании на площадке "Новые возможности для открытия импортозамещающих производств" в рамках форума "День предпринимателя-2022" в Тюменском технопарке 27 мая. Об этом сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

Эксперты расскажут предпринимателям о перспективных нишах для открытия производств в Тюменской области, и на какие преференции можно рассчитывать. Модератором площадки выступит директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

"Для отечественной промышленности сейчас открываются уникальные возможности по налаживанию производства импортозамещающих аналогов. Есть пустующие рыночные ниши, по которым определена и консолидирована потребность. Можно выходить на заказчика и определять возможности новых инвестиционных проектов, использовать государственную поддержку", - рассказал Антон Машуков.

По промышленной специализации ключевой для региона отраслью является нефтегазовая. Также есть потребность в импортозамещении в отраслях строительной индустрии, жилищно-коммунального хозяйства, лесной отрасли и агропромышленном комплексе, добавил Машуков.

Более подробную информацию можно узнать по телефону: +7-932-482-75-67. Пройти регистрацию можно по ссылке.