1500 бизнесменов зарегистрировались на форум "День предпринимателя – 2022" в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 500 предпринимателей зарегистрировались на форум "День предпринимателя – 2022", который стартует в технопарке в Тюмени 27 мая, сказал директор регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Антон Машуков на пресс-конференции.

По его словам, главная задача форума состоит в том, чтобы предприниматель после мероприятия точно знал, что можно изменить в своей деятельности, какие направления открыть.

"Здесь нужна экспертная поддержка, взгляд и понимание федеральных институтов развития, которые сейчас первоочередной задачей ставят, с одной стороны, ориентирование бизнесменов в пространстве, с другой – упрощение развития предпринимательства с помощью необходимых ресурсов и снятия административных барьеров. Основная часть площадок на форуме ориентирована на понимание того, куда можно двигаться, какие новые возможности открываются", – сказал он.

Одним из спикеров "Дня предпринимателя" станет статс-секретарь, заместитель генерального директора АО "Корпорация "МСП" Наталья Коротченкова. Она примет участие в ток-шоу "Тюменская область: бизнес-код региона". Наталья Коротченкова сказала, что рада поработать в регионе и напомнила, что согласно рейтингу инвестиционной привлекательности регионов за 2021 год Тюменская область вошла в тройку лидеров. По ее словам, это огромная заслуга правительства региона, областной инфраструктуры поддержки. Она надеется, что информация, которую представят на форуме, окажет пользу бизнесу.

"Время сейчас тяжелое. Предприниматели должны сохранять трудовые коллективы, продолжать свое развитие. Мы верим в наш малый и средний бизнес, в то, что его компетенции, технологическая готовность обеспечат дальнейшее развитие экономики. Сегодня встречаемся с крупнейшими заказчиками и предпринимателями. Хотим предложить новые форматы работы, рассказать о новых льготных программах поддержки, о том, как трансформируются рынки сбыта. Также поделимся тем, как несмотря на санкционные соглашения, сохраняем рынок для малого и среднего бизнеса", – поделилась Коротченкова.

Напомним, форум пройдет в формате бизнес-планерки. Он стартует в 9 часов 27 мая в тюменском технопарке.

Инна Пахомова