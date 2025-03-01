Тюменец украл со стройки топливо и аккумуляторы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За кражу топлива и двух аккумуляторов в Тюмени задержан 35-летний местный житель. Мужчина несколько раз пробирался на строительную площадку неподалёку от своего дома, сообщает УМВД Тюменской области.

О преступлении правоохранителям рассказал представитель строительной организации. Сумма ущерба составила 115 тыс. рублей. Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого подозреваемого.

Проживая неподалёку от стройки, злоумышленник заметил, что на неогороженной территории находятся два трактора. Мужчина убедился, что их баки техники полные и решил похитить топливо.

Используя найденные канистры, он сливал топливо в бочку, которая находилась в автомобильном прицепе на парковке около дома. Он повторял действия, пока полностью не слил дизельное топливо.

Вернувшись к месту кражи на третий день, он украл с тракторов аккумуляторы. С похищенным имуществом мужчина отправился в Ялуторовский район, где и был задержан.

Он признался, что дизельное топливо планировал использовать в личных целях для заправки сельской техники. Один из аккумуляторов мужчина успел продать. Второй будет возвращено владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.