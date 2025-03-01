  • 29 марта 202529.03.2025суббота
  • USD83,6813
    EUR89,6553
  • В Тюмени 6..8 С 1 м/с ветер южный

Тюменец украл со стройки топливо и аккумуляторы

Происшествия, 17:21 29 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За кражу топлива и двух аккумуляторов в Тюмени задержан 35-летний местный житель. Мужчина несколько раз пробирался на строительную площадку неподалёку от своего дома, сообщает УМВД Тюменской области.

О преступлении правоохранителям рассказал представитель строительной организации. Сумма ущерба составила 115 тыс. рублей. Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого подозреваемого.

Проживая неподалёку от стройки, злоумышленник заметил, что на неогороженной территории находятся два трактора. Мужчина убедился, что их баки техники полные и решил похитить топливо.

Используя найденные канистры, он сливал топливо в бочку, которая находилась в автомобильном прицепе на парковке около дома. Он повторял действия, пока полностью не слил дизельное топливо.

Вернувшись к месту кражи на третий день, он украл с тракторов аккумуляторы. С похищенным имуществом мужчина отправился в Ялуторовский район, где и был задержан.

Он признался, что дизельное топливо планировал использовать в личных целях для заправки сельской техники. Один из аккумуляторов мужчина успел продать. Второй будет возвращено владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# кража , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:32 29.03.2025На месте массового ДТП в Бердюжском районе частично ограничено движение
17:21 29.03.2025Тюменец украл со стройки топливо и аккумуляторы
16:00 29.03.2025Смертельное ДТП с тремя большегрузами произошло в Бердюжском районе
15:51 29.03.2025Подозреваемого в краже средств личной гигиены ищут в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора