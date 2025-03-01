Первые ландшафтные пожары тушили в Абатском районе Тюменской области
Первые ландшафтные пожары зафиксированы в Тюменской области 29 марта.
Два пожара на общей площади 6 гектаров в настоящее время ликвидированы в Абатском районе.
К тушению сухой растительности привлекалось 13 человек и пять единиц техники.
Виновным в возникновении пожаров грозит административная ответственность и штраф, напоминает МЧС России по Тюменской области.
Напомним, что с 1 апреля в Тюменской области вводится пожароопасный сезон. Запрет на посещение лесов будет установлен в регионе с 5 апреля.