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Первые ландшафтные пожары тушили в Абатском районе Тюменской области

Происшествия, 22:17 29 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первые ландшафтные пожары зафиксированы в Тюменской области 29 марта.

Два пожара на общей площади 6 гектаров в настоящее время ликвидированы в Абатском районе.

К тушению сухой растительности привлекалось 13 человек и пять единиц техники.

Виновным в возникновении пожаров грозит административная ответственность и штраф, напоминает МЧС России по Тюменской области.

Напомним, что с 1 апреля в Тюменской области вводится пожароопасный сезон. Запрет на посещение лесов будет установлен в регионе с 5 апреля.

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# ландшафтный пожар

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