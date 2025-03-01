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Тюменская область подаст заявку на участие в федеральной программе по гастрономии

Общество, 18:02 29 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область планирует подать заявку в федеральный акселератор по теме гастрономии, курирует который Агентство стартегических иницатив.

"Суть проекта заключается в том, чтобы при поддержке экспертов, наставников составить большую гастрономическую карту региона. В итоге она станет одним из элементов карты страны. С экспертами отрасли активно готовимся к тому, чтобы представить свою концепцию", — поделился в беседе с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

Как указано в сообществе "АСИ | развитие городов и туризм" во ВКонтакте, по итогам оценки заявок от субъектов Российской Федерации выберут 10 пилотных регионов, результатом работы станут детально проработанные дорожные карты. Заявки от участников принимают до 15 апреля.

Инна Пахомова

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# гастрономия , Дмитрий Пухов , туризм

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