Делегация Нижегородской области посетила индустриальный парк "Боровский"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Встреча двух сильнейших инвестиционных команд России прошла в Тюмени 27 марта. Нижегородская делегация посетила индустриальный парк "Боровский", производство "Окейч", завод "Стеклотех", после чего встретилась с представителями бизнес-сообщества региона и муниципальными инвестиционными уполномоченными.

По словам генерального директора инвестиционного агентства Тюменской области Николая Пуртова, два сильных региона обменялись практиками по работе с инвесторами.

"Каждый регион, Тюменская и Нижегородская области, выбирает свои пути взаимодействия с инвесторами и их сопровождения. Нам есть, чему поучиться у коллег. Пригласили на площадки по обмену опытом представителей нефтегазового и строительного кластеров, индустриальные парки и другие институты развития, которые послушают практику Нижегородской области", - рассказал руководитель в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

Он отметил, что в Тюменской области применяется кластерный подход к работе, который заключается в объединении и координации всех органов государственной власти муниципалитетов по сопровождению инвесторов, включая ресурсоснабжающие организации.

В Нижегородской области работа выстроена немного по-другому. "Они сосредоточили у себя в корпорации все компетенции и ресурсы. За счет этого реализуют проекты на территории своего региона", - пояснил Николай Пуртов и допустил, что в перспективе тюменские предприятия станут инвесторами в Нижегородском регионе.

В индустриальном парке "Боровский" гостям представили ряд проектов. В ходе встречи были достигнуты договоренности о развитии рынка местных резидентов на территории Нижегородской области.

Николай Пуртов сообщил, что тюменскую команду пригласили с ответным визитом. Будет сформирована делегация в составе представителей власти и бизнеса, которая посетит Нижегородскую область. Возможно, поездку приурочат к открытию первой очереди межвузовского кампуса в Нижнем Новгороде в июне 2025 года в рамках национального проекта "Наука и университеты".

"Такие выезды способствуют развитию бизнес-контактов и налаживанию партнерских отношений между регионами. Кроме того, помогают получить практический опыт по работе с инвесторами на муниципальном и региональном уровнях", - отметил он.

По словам генерального директора Корпорации развития Нижегородской области Игоря Ищенко, регионы очень разные с точки зрения стартовой базы.

"У вас есть свои очевидные сильные стороны, которые нам стоит перенять, к примеру, умение разумным минимумом усилий и людей достигать максимального эффекта. А малый и средний бизнес являются опорой для подобных решений. Это ключевая вещь для экономики любого региона и страны", - подчеркнул он.

Игорь Ищенко отметил, что Нижегородской области тоже есть, чем поделиться. Это уникальный опыт в сфере государственно-частного партнерства, практика создания экосистем специализированных преференциальных зон, пакетирования имеющихся решений.

"Это не значит, что чего-то не хватает Тюменской или Нижегородской областям, это просто вопрос рационального выбора", - подытожил он.

Рабочий визит продолжила встреча с муниципальными уполномоченными в формате круглого стола, где представители бизнеса и власти из двух регионов поговорили об инвестиционном потенциале муниципалитетов юга Тюменской области и опыте работы по этому направлению.

Как пояснили в инвестагентстве Тюменской области, ранее команды подписали соглашение о сотрудничестве регионов.

Инна Кондрашкина