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На месте массового ДТП в Бердюжском районе частично ограничено движение

Происшествия, 19:32 29 марта 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

47-летний водитель грузовика "ФАБ" погиб в массовом ДТП в Бердюжском районе 29 марта, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В настоящее время движение на участке автодороге Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск, где столкнулись три фуры, частично ограничено.

Напомним, на трассе столкнулись три большегруза, один из них выехал на встречную полосу. От удара одну фуру отбросило в кювет. Водитель погиб на месте.

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Обстоятельства того ДТП выясняются. На месте работает следственно-оперативная группа.

"Водители двух грузовиков получили ранения, они были госпитализированы", - рассказал начальник отдела Госавтоинспекции "Голышмановский" Виталий Артюх.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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