На месте массового ДТП в Бердюжском районе частично ограничено движение
47-летний водитель грузовика "ФАБ" погиб в массовом ДТП в Бердюжском районе 29 марта, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
В настоящее время движение на участке автодороге Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск, где столкнулись три фуры, частично ограничено.
Напомним, на трассе столкнулись три большегруза, один из них выехал на встречную полосу. От удара одну фуру отбросило в кювет. Водитель погиб на месте.
Обстоятельства того ДТП выясняются. На месте работает следственно-оперативная группа.
"Водители двух грузовиков получили ранения, они были госпитализированы", - рассказал начальник отдела Госавтоинспекции "Голышмановский" Виталий Артюх.