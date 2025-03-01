Смертельное ДТП с тремя большегрузами произошло в Бердюжском районе
Смертельное ДТП произошло на 534 км федеральной автодороги Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск в Бердюжском районе 29 ноября.
Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, по предварительным данным, на трассе столкнулись три большегруза, один из них выехал на встречную полосу.
От удара одну фуру отбросило в кювет. Водитель погиб. Ещё два человека получили ранения. Обстоятельства ДТП выясняют автоинспекторы.
На место происшествия выехал начальник отдела Госавтоинспекции "Голышмановский" Виталий Артюх.