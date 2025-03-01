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Смертельное ДТП с тремя большегрузами произошло в Бердюжском районе

Происшествия, 16:00 29 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Смертельное ДТП произошло на 534 км федеральной автодороги Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск в Бердюжском районе 29 ноября.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, по предварительным данным, на трассе столкнулись три большегруза, один из них выехал на встречную полосу.

От удара одну фуру отбросило в кювет. Водитель погиб. Ещё два человека получили ранения. Обстоятельства ДТП выясняют автоинспекторы.

На место происшествия выехал начальник отдела Госавтоинспекции "Голышмановский" Виталий Артюх.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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