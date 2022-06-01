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Педагог центра "Аванпост" Тюменской области вошел в тройку победителей на всероссийском форуме

Общество, 15:57 01 июня 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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Педагог центра дополнительного образования "Аванпост" Тюменской области Алексей Жуков вошел в тройку победителей на Всероссийском форуме "ЮНАРМИЯ ZA", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Алексей Жуков защитил перед экспертами методическую разработку и занял 3 место.

"Моя программа направлена на воспитание чувства патриотизма и гордости за свою Отчизну у детей 11-13 лет, а также на раннюю профессиональную ориентацию в сфере обороны", - рассказал педагог.

В конкурсе участвовали более 150 представителей сферы патриотического воспитания. В финальный этап прошли 15 работ.

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