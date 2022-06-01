Молодые супруги Цыглер из Уватского района стали победителями регионального этапа "Семья года"

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

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Торжественное награждение победителей VII регионального и муниципального этапов Всероссийского конкурса "Семья года" состоялось центре "Семья" 1 июня. Финалистами стали 23 семьи из Тюмени и Тюменского района.

"Нам пришло на рассмотрение 96 заявок и очень радует, что с каждым годом качество работ, которые нам отправляют, все лучше и лучше. Они представляют их в форматах видео, презентаций или фотоматериалов, рассказывая о семейных традициях, национальной культуре. В этот раз наше жюри единогласно сошлось во мнении и мы сразу выявили победителей и призеров", — рассказала начальник управления по вопросам семьи и детства департамента социального развития Тюменской области Инга Тигеева.

В региональном этапе Денис и Ольга Цыглер из Уватского района победили в номинации "Молодая семья". Лучшими в "Сельской семье" стали Иван и Елена Трапезниковы из Тюменского района. В номинации "Семья — хранитель традиций" победили Динар и Гульнара Курмановы из Ярковского района, "Золотой семьей" стали Александр и Тамара Мантусовы из Викулово. В номинации "Многодетная семья" первое место у Алексея и Надежды Васильевых из Ишимского района.

"Первый раз участвовали в 2020 году и тогда заняли третье место. Но о конкурсе узнали поздно, поэтому не успели как следует подготовиться. А в этом году у нас подросли помощники — наши дети. У нас их пятеро, трое уже получили три высших образования и двое еще учатся в школе. И общими усилиями вырвали себе победу. Возможно, в следующий раз попробуем себя "Хранителях традиции"", - поделилась победительница в номинации "Многодетная семья" Надежда Васильева.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В муниципальном этапе конкурса в некоторых номинациях не было победителей, так как оргкомитет присуждал места по сумме набранных баллов. В результате в номинации "Молодая семья" были выявлены только серебряные призеры — ими стали Кирилл и Надежда Прокопцевы из Тюмени. В "Многодетной семье" Евгений и Зоя Калинины из Боровского заняли третье место. Первое место в номинации "Семья — хранитель традиций" заняли Рамиль и Люция Саитовы из Тюмени, в "Сельской семье" победили Иван и Елена Трапезниковы из с. Успенское.

Конкурсные материалы семей-победителей отправят на рассмотрение в оргкомитет Всероссийского конкурса в Москву. Финал состоится осенью. Отметим, с начала образования конкурса, с 2015 года, более 600 семей из Тюменской области участвовали в нем.

Виктория Макарова