Тюменцам предлагают воссоздать кадры из фильмов о спорте и ЗОЖ

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Присоединиться к флешмобу "Раскрась жизнь яркими красками" предлагают жителям Тюменской области. Мероприятие проходит с 1 по 26 июня и приурочено к международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" специалист по реализации профилактических программ областного центра профилактики и реабилитации Александра Оспищева, заявить о своей позиции вести здоровый образ жизни могут все желающие - дети, подростки, молодежь, взрослые, инициативные группы, семьи, волонтерские отряды.

"Мы предлагаем участникам создать арт-объект на тему "Спорт - выбор сильных!". Это должен быть воссозданный кадр из кинофильма, где пропагандируется идея занятия спортом, и слоган, популяризирующий спорт. Фотографию арт-объекта необходимо выложить на странице мероприятия ВКонтакте, указав муниципальное образование и количество участников", - говорит она.

Также организаторы просят написать название художественной картины, кадр из которой был использован для выполнения творческой работы. Работы принимаются до 26 июня включительно.

Александра Обухова добавила, что флешмоб проводится ежегодно и стал уже традиционным. Так, в прошлом году нужно было воссоздать советский плакат о спорте и здоровом образе жизни.

Любовь Голышева