Онлайн-голосование о будущем улицы Первомайской в Тюмени продлено до 5 июня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Онлайн-голосование "Настоящее и будущее гостевой улицы Первомайской" продлили в Тюмени до 5 июня.

Все желающие могут ответить на вопросы и поделиться своим мнением. Авторы идеи хотят собрать информацию о том, как воспринимается и используется улица в настоящее время, в каких направлениях важно развивать улицу в ближайшем будущем.

Например, респондентам предложат ответить на вопросы: "Какая ассоциация первой приходит в голову при упоминании улицы Первомайской?", "Какой образ лучше описывает улицу Первомайскую?", "Как часто вы оказываетесь на улице Первомайской?", "Какие локации являются самыми посещаемыми?" и другие.

Опрос займет не больше 7-10 минут.