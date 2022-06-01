  • 1 июня 20221.06.2022среда
  • В Тюмени 17..19 С 6 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Онлайн-голосование о будущем улицы Первомайской в Тюмени продлено до 5 июня

Общество, 16:31 01 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Тюменская область - в первой десятке по числу победителей олимпиады "Я — профессионал"

Онлайн-голосование "Настоящее и будущее гостевой улицы Первомайской" продлили в Тюмени до 5 июня.

Все желающие могут ответить на вопросы и поделиться своим мнением. Авторы идеи хотят собрать информацию о том, как воспринимается и используется улица в настоящее время, в каких направлениях важно развивать улицу в ближайшем будущем.

Например, респондентам предложат ответить на вопросы: "Какая ассоциация первой приходит в голову при упоминании улицы Первомайской?", "Какой образ лучше описывает улицу Первомайскую?", "Как часто вы оказываетесь на улице Первомайской?", "Какие локации являются самыми посещаемыми?" и другие.

Опрос займет не больше 7-10 минут.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# голосование , улицы

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:04 01.06.2022Тюменская компания разработает буровую установку для экологичной сейсморазведки
16:53 01.06.2022Тюменская область - в первой десятке по числу победителей олимпиады "Я — профессионал"
16:31 01.06.2022Онлайн-голосование о будущем улицы Первомайской в Тюмени продлено до 5 июня
16:19 01.06.2022Тюменцам предлагают воссоздать кадры из фильмов о спорте и ЗОЖ