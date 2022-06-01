Тюменская область - в первой десятке по числу победителей олимпиады "Я — профессионал"

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В Топ-10 по количеству победителей олимпиады "Я — профессионал" вошла Тюменская область. В активе у региона 51 победитель и призер, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Пятый сезон студенческой олимпиады "Я — профессионал" прошел по 72 направлениям, наиболее популярными стали: "Математика", "Лечебное дело и педиатрия", "Психология", "Юриспруденция", "Дизайн" и "Экология", "Управление персоналом", "Фармация", "Педагогическое образование" и "Востоковедение".

Участниками заключительного этапа стали 16 тыс. 917 студентов, дипломантами — 4 тыс. 82 участника из 380 вузов. Из них 140 — золотые медалисты, 187 — серебряные, 231 — бронзовые, а также 1 тыс. 282 победителя и 2 тыс. 242 призера.

Дипломанты получат льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Бронзовые, серебряные и золотые медалисты получат денежные премии от 100 до 300 тыс. рублей.

"Я — профессионал" — один из флагманских проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей", реализуется при поддержке министерства науки и высшего образования РФ.