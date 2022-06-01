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Школу на 1100 учебных мест построят в поселке Московский к 2024 году

Общество, 20:03 01 июня 2022

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Школу на 1100 учебных мест с дошкольным отделением, которое рассчитано на 350 воспитанников построят в поселке Московский Тюменского района к 2024 году. Об этом сообщили в главном управлении строительства Тюменской области 1 июня.

По проекту современный образовательный комплекс разместится на 28,4 тыс. кв. м. Здание состоит из трех блоков – общеобразовательной школы, дошкольного отделения и административного. Для классов начальной школы предусмотрена отдельная зона с гардеробами и санузлами.

Еще в одном блоке находятся административные помещения, а также спортивный и актовый залы, библиотека. А на пришкольной территории будут расположены беговые дорожки и несколько спортивных площадок. Предусмотрена и территория для высадки детей из автобуса.

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Аукцион по поиску подрядной организации, которая построит школу стартовал 31 мая. Начальная цена контракта составляет 2,3 млрд рублей. Заявки принимаются до 16 июня.

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# ГУС Тюменской области , строительство школ

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