Первую баскетбольную площадку по олимпийским стандартам открыли в Тюмени

фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Спортивную площадку с баскетбольными, стритбольными, тренажерными и воркаутной зонами, а также с беговой дорожкой открыли в Тюмени 2 июня. Центр доступен всем жителям города по ул. Валерии Гнаровской, 1 совершенно бесплатно. Он соответствует всем олимпийским и паралимпийским стандартам.

"Мы сегодня видим уникальный проект. Это чуть ли не одна из самых лучших и современных площадок в мире. Поэтому я поздравляю всех с открытием и желаю, как профессионалам, так и любителям, успехов, в любых видах спорта, которые объединила эта площадка", - сказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Площадь спортивной площадки составляет 8 тыс. кв. метров. На ней можно заниматься легкой атлетикой, баскетболом, стритболом, воркаутом и силовой физической активностью. Имеются трибуны для болельщиков. А в ближайшее время у тюменцев появится возможность выполнять и нормативы комплекса ГТО, как в официальном месте тестирования.

"Я думаю, если бы мы год назад сказали, что здесь появится такая площадка, то многие бы удивились. Все дело в том, что мы находимся на территории бывшей парковки. Да, они тоже нужны, но трансформация в те объекты, которые приносят радость, здоровье, — это правильный тренд, который мы задаем городу", - отметил глава Тюмени Руслан Кухарук.

На открытии тюменцы могли пообщаться и взять автографы у заслуженного мастера спорта, бронзового призера Олимпийский игр в Лондоне, чемпиона Европы Андрея Кириленко, заслуженных мастеров спорта, серебряных призеров Олимпийских игр в Токио по баскетболу 3х3 Александра Зуева и Анастасии Логуновой.

Кроме того, в рамках торжественного открытия была создана кибер-зона, где до 18 часов будут проходить мини-турниры. До конца дня здесь проходят соревнования по баскетболу 3х3 в девяти категориях среди юношей, девушек и спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Специально на состязания из с. Упорово приехал Андрей Бердюгин. Он рассказал, что узнал об этой площадке от директора баскетбольного клуба инвалидов "Шанс".

"Я думаю, что это центр никогда не будет пустовать. Здесь найдется время и место для всех ребят, кто занимается баскетболом, в том числе и на колясках. Сегодня уже говорили с руководителем областной организации - почему мы всероссийский кубок по баскетболу постоянно в ноябре проводим? Можно же летом, вот и место появилось. Возможно, следующий турнир проведем уже здесь", — поделился он.

Напомним, что профессиональное покрытие с более чем 10 слоями смягчения разработано на основе акрила и не содержит каких-либо вредных веществ и примесей. Его достоинством являются долговечность и практичность.

Добавим, с 2020 года было открыто пять центров уличного баскетбола в Туле, Новомосковске, Калининграде, Чебоксарах и Волгограде. Тюмень стала шестым городом реализации проекта "ПСБ-детям". В 2022 году откроют еще шесть площадок в городах России.

Виктория Макарова