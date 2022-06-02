Викторины и конкурсы устроили для детей Казанского района в "Стране чудес"

| Фото: Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» | Фото: Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

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Большой праздник с викторинами и конкурсами для детей разного возраста прошел в игровой студии "Страна чудес" в Казанском районе 1 июня.

Как сообщает Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области", "Страна чудес" - пока единственное учреждение подобного типа в районе, которое предусматривает организацию детского отдыха в возрасте от 0 до 14 лет. Помещение позволяет проводить и коллективные мероприятия.

В начале 2022 года индивидуальный предприниматель Наталья Тупикова начала реализацию проекта по организации детского развлекательного центра. Проект находится на сопровождении Фонда. Было подобрано и отремонтировано помещение, закуплено современное развивающее и игровое оборудование.

Наталья Тупикова с 2008 года занимается предпринимательской деятельностью, раньше это была розничная торговля в отдаленных деревнях Казанского района. Решила попробовать свои силы в новой сфере. Впереди, по ее мнению, еще много работы, чтобы студия стала излюбленным местом отдыха для сельских детей.

В канун празднования Дня российского предпринимательства за реализацию смелых идей и новых проектов Наталья Тупикова была отмечена Благодарственным письмом генерального директора Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Николая Пуртова.