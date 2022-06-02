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Тюменский опыт внедрения принципов циклической экономики представили в Норильске

Экономика, 18:04 02 июня 2022

vk.com/public212424186 | Фото: vk.com/public212424186

Опыт внедрения принципов циклической экономики на примере индустриальных парков Тюменской области представила на стратегической сессии "Проекты циклической экономики города" в Норильске генеральный директор регионального агентства инфраструктурного развития Ольга Романец.

Замкнутый цикл позволяет максимально использовать возможности производства и сводить к минимуму количество отходов, отмечают эксперты. Повторное использование сырья, инвестиции в модернизацию, цифровизация – все это помогает сделать современные предприятия более безопасными для окружающей среды.

Как заметила Ольга Романец, у регионального агентства инфраструктурного развития есть успешный опыт создания и управления индустриальными парками. Парк "Богандинский" вошел в федеральный реестр Минпромторга России. Идет подготовка к созданию технопарка ДСК 500, который станет самым крупным промышленным технопарком в стране.

По мнению участников стратегической сессии, особый вклад в развитие циклической экономики может внести создание качественно новой инфраструктуры для предприятий, в частности, расширение сети промышленных и индустриальных парков.

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# индустриальные парки , Ольга Романец

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