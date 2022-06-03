Компенсация первоначального взноса по договорам лизинга укрепит экономику Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Компенсации и выплаты, возврат и поддержка бизнеса дают мощный стимул для развития, так отреагировал на решение правительства Тюменской области о 100-процентной компенсации первоначального взноса по договору лизинга предприятиям региона член общественной палаты Чувашии Альберт Комахидзе.

Это, по его словам, хорошее подспорье для предпринимательского сообщества. "Сегодняшняя помощь укрепляет сразу несколько направлений: модернизацию производства, новые рабочие места, уменьшение трудовой миграции, - пояснил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - В совокупности это огромный экономический подъем региона и в целом страны".

Данная мера господдержки была в Тюменской области и ранее, но теперь условия для бизнеса стали значительно лучше.

Промышленным предприятиям региона компенсируют первый взнос по договору лизинга не на половину, а полностью. Если в 2021 году 10 млн рублей могло получить предприятие за год, то в этом году - до 25 млн рублей по каждому договору. При этом количество договоров не ограничено. Общий объем финансирования может составлять 200 млн рублей.

Тюменская область, по мнению эксперта, не раз являлась пионером в различных сферах и получала хорошие результаты.

"Несомненно, и эта программа будет востребованной и даст положительный вектор развитию бизнеса", - уверен он.