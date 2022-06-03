Активные тюменцы могут поучаствовать во всероссийском слете молодежи

| Фото: Добровольческое движение Тюменской области ВКонтакте | Фото: Добровольческое движение Тюменской области ВКонтакте

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Поучаствовать во Всероссийском слете активной молодежи "Герои добра-2022" могут активные жители Тюменской области. Мероприятие пройдет в Добрянском районе Пермского края со 2 по 5 июля.

Как отметили в координационном ресурсном центре поддержки добровольческого движения Тюменской области, побывать на масштабном мероприятии могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, которые работают с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и нуждающимися в социальной поддержке.

Работа будет вестись в трех направлениях. Волонтерам, занимающимся профилактикой угроз и опасностей в детской и молодежной среде, будет интересна площадка "Профилактическое волонтерство". На направление "Социальное наставничество" приглашают специалистов, развивающих социальное наставничество над детьми, находящимися в конфликте с законом, окружением и собой. Направление "Волонтерство в киберсреде" посвятят работе специалистов по профилактике негативного влияния информации в Интернете на молодежь.

"В программе - тренинги живого действия от экспертов в сфере безопасности детства, дискуссии, творческие события, которые помогут участникам получить не только теоретические знания, но новые навыки безопасной среды. Слет активной молодежи "Герои добра" – это живая площадка для молодежи России, посвященная главной ценности в заботе о детях и молодежи - безопасности", - отметили организаторы.

Заявки на участие в слете активной молодежи "Герои добра-2022" принимают до 13 июня на официальном сайте мероприятия.

Любовь Голышева