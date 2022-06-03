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Жители Тюмени смогут узнать свой ВИЧ-статус за пять минут

Общество, 09:07 03 июня 2022

ГБУЗ ТО "Центр профилактики и борьбы со СПИД" ВКонтакте | Фото: ГБУЗ ТО "Центр профилактики и борьбы со СПИД" ВКонтакте

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Мобильные пункты тестирования на ВИЧ продолжат работу в Тюмени в июне, сообщает областной центр профилактики и борьбы со СПИДом.

8 и 22 июня горожан ждут на Цветном бульваре возле цирка, 15 июня мобильная лаборатория откроется на территории железнодорожного вокзала. Специалисты проведут экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Результат можно будет узнать через пять минут после сдачи крови из пальца.

Обследование проводится анонимно и бесплатно для всех. Наличие каких-либо документов не требуется. Кроме того, специалисты областного центра профилактики и борьбы со СПИДом ответят на вопросы. Они расскажут о ВИЧ-инфекции, путях заражения, мерах профилактики, современных возможностях ее лечения.

Тюменцам напоминают, что тест на ВИЧ необходимо делать минимум один раз в год.

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# ВИЧ , Центр профилактики и борьбы со СПИДом

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