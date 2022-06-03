Косплей-шоу ждет участников четвертого фестиваля детской книги в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Косплей-шоу пройдет в рамках IV фестиваля детской книги и детского творчества "ИнтерКиндер" в детской библиотеке им. Константина Лагунова (ул. Орджоникидзе, 59) в Тюмени 9 июня в 13 часов 30 минут. Второй этап фестиваля посвящен культуре Японии.

На встрече расскажут о зарождении и развитии косплея в России и за рубежом и представят выставку костюмов. Участников ознакомят с самым популярным материалом для изготовления нарядов, каждый сможет изготовить небольшие элементы для образов — маски, рожки.

Подробная информация и запись по телефону: 8 (3452) 565-053.

Первый этап фестиваля "Логово дракона" прошел в марте и был посвящен Китаю, заключительный этап расскажет о культуре Южной Кореи, он запланирован на 21 и 22 сентября, сообщает детская библиотека.