Фестиваль "Лето в Тобольском кремле" объединит культуру и туризм

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Лето в Тобольском кремле" - одна из основных идей в реализации концепции коллаборации культуры и туризма. Туристы из разных городов могут прилететь на несколько дней и погрузиться в творчество звезд с мировыми именами. Туроператоры уже подготовили пакеты для тех, кто желает побывать на фестивале и ближе ознакомиться с историей древней столицы Сибири.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Большая интеграционная задача между туризмом и культурой, между правительством Тюменской области, администрацией Тобольска и компанией СИБУР – это синхронизация мероприятий, которые проводит каждый, в единый календарь событий. Мы с партнерами хотим, чтобы фестиваль "Лето в Тобольском кремле" растянулся на все лето. Чтобы человек, который приехал на отдых в город, знал, что каждые выходные здесь проходят какие-то разнонаправленные события, будь-то марафон, фестиваль, в том числе какой-то гастрономический, и так далее", - говорит он.

XIII музыкальный фестиваль в Тобольском кремле начнется 2 июля и продлится в течение 10 дней. Жителей и гостей города ожидает насыщенная программа в рамках проекта "Музыкальная экспедиция", выступление коллективов из Екатеринбурга, Новосибирска, московского Театра наций.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Как заметил Андрей Пантелеев, на территории кремля одновременно будут работать две сцены. На площадках культурно-туристического форума ежедневно будут проходить различные мероприятия.

"В эти же дни прилетают чартеры, у нас будут гости из Санкт-Петербурга. Это сделано специально. Есть большое количество возможностей упаковать это все с туристическим продуктом. Пакеты продают туроператоры. У всех желающих есть возможность приехать на несколько дней в Тобольск и насладиться выступлением знаменитых артистов театра и оперы", - сказала заместитель губернатора.

Тобольск начинает формировать культурную повестку, становится культурной столицей, добавляет Пантелеев. В рамках реализации мастер-плана будут формироваться объекты, которые подчеркнут культурную составляющую города.

"В этом году мы делаем первый такой заход, из которого сделаем выводы, над чем стоит поработать, чем усилить и будем постепенно отрабатывать концепцию проведения выходных дней в древней столице Сибири. На это уйдет примерно два года", - резюмировал Андрей Пантелеев.

Анжела Лебедева