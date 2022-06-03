Фестиваль "Лето в Тобольском кремле" объединит культуру и туризм
Фестиваль "Лето в Тобольском кремле" - одна из основных идей в реализации концепции коллаборации культуры и туризма. Туристы из разных городов могут прилететь на несколько дней и погрузиться в творчество звезд с мировыми именами. Туроператоры уже подготовили пакеты для тех, кто желает побывать на фестивале и ближе ознакомиться с историей древней столицы Сибири.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.
"Большая интеграционная задача между туризмом и культурой, между правительством Тюменской области, администрацией Тобольска и компанией СИБУР – это синхронизация мероприятий, которые проводит каждый, в единый календарь событий. Мы с партнерами хотим, чтобы фестиваль "Лето в Тобольском кремле" растянулся на все лето. Чтобы человек, который приехал на отдых в город, знал, что каждые выходные здесь проходят какие-то разнонаправленные события, будь-то марафон, фестиваль, в том числе какой-то гастрономический, и так далее", - говорит он.
XIII музыкальный фестиваль в Тобольском кремле начнется 2 июля и продлится в течение 10 дней. Жителей и гостей города ожидает насыщенная программа в рамках проекта "Музыкальная экспедиция", выступление коллективов из Екатеринбурга, Новосибирска, московского Театра наций.
Как заметил Андрей Пантелеев, на территории кремля одновременно будут работать две сцены. На площадках культурно-туристического форума ежедневно будут проходить различные мероприятия.
"В эти же дни прилетают чартеры, у нас будут гости из Санкт-Петербурга. Это сделано специально. Есть большое количество возможностей упаковать это все с туристическим продуктом. Пакеты продают туроператоры. У всех желающих есть возможность приехать на несколько дней в Тобольск и насладиться выступлением знаменитых артистов театра и оперы", - сказала заместитель губернатора.
Тобольск начинает формировать культурную повестку, становится культурной столицей, добавляет Пантелеев. В рамках реализации мастер-плана будут формироваться объекты, которые подчеркнут культурную составляющую города.
"В этом году мы делаем первый такой заход, из которого сделаем выводы, над чем стоит поработать, чем усилить и будем постепенно отрабатывать концепцию проведения выходных дней в древней столице Сибири. На это уйдет примерно два года", - резюмировал Андрей Пантелеев.
Анжела Лебедева