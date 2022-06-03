  • 3 июня 20223.06.2022пятница
  • В Тюмени 13..15 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Системы суточного мониторинга помогают выявлять у ялуторовчан нарушения работы сердца

Общество, 11:09 03 июня 2022

пресс-служба областной больницы №23 | Фото: пресс-служба областной больницы №23

Далее в сюжете 64 человека спасли из огня тюменские пожарные с начала 2022 года

Современные системы суточного мониторинга сердечной деятельности помогают врачам областной больницы № 23 в Ялуторовске своевременно выявлять у пациентов нарушения в работе сердца. За пять месяцев мониторирование уже прошли 333 пациента.

Каждая система представляет собой комплект из регистратора, программного модуля, ЭКГ-кабеля либо манжеты с системой трубок и микрофоном. После фиксации манжеты пациент может работать, заниматься домашними делами, отдыхать. Все это время оборудование фиксирует и сохраняет данные.

Через сутки информация переносится специалистом на компьютер и расшифровывается. Врач изучает данные, анализирует, делает их интерпретацию и выносит свое заключение.

Диагностика позволяет получить максимально достоверные данные о состоянии здоровья пациента, так как исключен эффект, при котором от вида врача у человека повышается артериальное давление и учащается пульс.

По данным областного медицинского информационно-аналитического центра, в Ялуторовске за четыре месяца 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года произошло снижение смертности на 7%, а по сравнению с этим же периодом 2021 года – на 29%.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# здравоохранение , Ялуторовск

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:18 03.06.2022Тюменский профессор избран членом-корреспондентом Российской академии наук
12:07 03.06.2022Пользоваться мобильными сервисами научат участников грантового проекта 55+ в Ишиме
11:54 03.06.2022Тюменка предложила поддержать благополучные многодетные семьи медицинской картой
11:32 03.06.202264 человека спасли из огня тюменские пожарные с начала 2022 года