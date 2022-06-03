Системы суточного мониторинга помогают выявлять у ялуторовчан нарушения работы сердца

| Фото: пресс-служба областной больницы №23 | Фото: пресс-служба областной больницы №23

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Современные системы суточного мониторинга сердечной деятельности помогают врачам областной больницы № 23 в Ялуторовске своевременно выявлять у пациентов нарушения в работе сердца. За пять месяцев мониторирование уже прошли 333 пациента.

Каждая система представляет собой комплект из регистратора, программного модуля, ЭКГ-кабеля либо манжеты с системой трубок и микрофоном. После фиксации манжеты пациент может работать, заниматься домашними делами, отдыхать. Все это время оборудование фиксирует и сохраняет данные.

Через сутки информация переносится специалистом на компьютер и расшифровывается. Врач изучает данные, анализирует, делает их интерпретацию и выносит свое заключение.

Диагностика позволяет получить максимально достоверные данные о состоянии здоровья пациента, так как исключен эффект, при котором от вида врача у человека повышается артериальное давление и учащается пульс.

По данным областного медицинского информационно-аналитического центра, в Ялуторовске за четыре месяца 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года произошло снижение смертности на 7%, а по сравнению с этим же периодом 2021 года – на 29%.