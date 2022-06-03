64 человека спасли из огня тюменские пожарные с начала 2022 года

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

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64 человека спасли в 2022 году на пожарах сотрудники пожарно-спасательного гарнизона, сообщает МЧС Тюменской области. 17 пострадавших в ДТП были деблокированы из искореженных автомобилей и своевременно переданы медикам.

На 71% снизилось за пять месяцев количество погибших на пожарах в Тюмени, а также Тюменском и Нижнетавдинском районах, входящих в в зону ответственности 32-го пожарно-спасательного отряда. Примерно на 1% уменьшилось количество травмированных и получивших ожоги.

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

В арсенале спасателей появляются современные ресурсы. "Новое оборудование не может сравниться с тем, какое использовали наши сотрудники еще несколько лет назад, – рассказал начальник отряда Денис Журавлев. – Постоянно растет уровень профессиональной подготовки пожарных".