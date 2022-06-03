125 аварийных домов снесут в Тюмени

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

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125 аварийных домов в разных районах города снесут в Тюмени в 2022 году. В мае снесен двухэтажный многоквартирный дом по ул. Интернациональной, 150, построенный в 1959 году.

Он был признан аварийным, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени, и его снесли в рамках программы "Реализация жилищной политики в городе Тюмени на 2021-2026 годы".

"Ветхая Тюмень постепенно уходит в прошлое, - отмечено в сообщении. - Признаны аварийными дома по улицам Восстания, 15 и Интернациональной, 146, 148. Их расселение и снос не за горами. Кроме того, работы в рамках вышеназванной программы проводятся по нечётной стороне ул. Интернациональной: в домах №№ 149, 151, 153, 155, 157, 159".

Всего в этом году в Тюмени будет снесено 125 аварийных домов в разных районах - на ул. Камчатской, Ватутина, Таёжной, Карагандинской, Актюбинской, Полевой, Болотникова, Полярной.