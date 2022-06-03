Тюменка предложила поддержать благополучные многодетные семьи медицинской картой

| Фото: Тюменское региональное отделение партии «Единая Россия» | Фото: Тюменское региональное отделение партии «Единая Россия»

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Создать медицинскую карту по аналогии с "Пушкинской картой" для благополучных многодетных семей предложила представитель тюменской организации многодетных и успешных мам "Юнона" Анастасия Рудакова, сообщает пресс-служба ТРО

"Единая Россия".

О необходимости искать новые формы поддержки тюменка высказалась на встрече в региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" в рамках тематического приема "Материнство и детство".

"У нас все меры направлены на поддержку неблагополучных семей, а почему бы не поддержать и многодетные благополучные семьи. Например, можно создать по аналогии Пушкинской карты медицинскую. Помощь приходила бы адресно исключительно на медуслуги", - высказала свое мнение мама 11 детей Анастасия Рудакова.

Она отметила, что общественные организации готовы на откровенный диалог и хотят предлагать варианты поддержки семей.

Напомним, тюменские родители по вопросам получения выплат могут звонить на горячую линию "122".