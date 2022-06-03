Тюменский профессор избран членом-корреспондентом Российской академии наук
Профессор Тюменского государственного медицинского университета Сергей Шалаев избран членом-корреспондентом Российской академии наук. Избрание, сообщает пресс-служба вуза, состоялось накануне на общем собрании РАН.
Сергей Васильевич Шалаев – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Возглавляет кафедру кардиологии и кардиохирургии с курсом скорой медицинской помощи Института непрерывного профессионального развития Тюменского ГМУ.
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