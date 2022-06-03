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Тюменский профессор избран членом-корреспондентом Российской академии наук

Общество, 12:18 03 июня 2022

Профессор Тюменского государственного медицинского университета Сергей Шалаев избран членом-корреспондентом Российской академии наук. Избрание, сообщает пресс-служба вуза, состоялось накануне на общем собрании РАН.

Сергей Васильевич Шалаев – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Возглавляет кафедру кардиологии и кардиохирургии с курсом скорой медицинской помощи Института непрерывного профессионального развития Тюменского ГМУ.

Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему лидируют среди главных причин смертности населения. Именно кардиолог работает сегодня на передовой, спасая жизни, даря надежду и радость здоровья.

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# здравоохранение , наука

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