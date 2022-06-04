Два серьезных ДТП произошли на автотрассе Екатеринбург - Тюмень

Фото пресс-службы Управления ГИБДД Тюменской области Фото пресс-службы Управления ГИБДД Тюменской области

Тюменец 1996 года рождения был сбит автомобилем "Лада Гранта" на 301-м км автотрассы Екатеринбург-Тюмень в два часа ночи 4 июня. Пострадавший скончался на месте ДТП, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Мужчина переходил автодорогу там, где нет пешеходного перехода. 50-летняя водитель "Лады" пояснила, что в темноте заметила его слишком поздно. Обстоятельства трагедии выясняются.

На 306-м км автодороги автомобиль ВАЗ2114 сбил лося. В ДТП резаные раны лица получила 24-летняя пассажирка автомобиля. Водитель "Лады" пояснил, что в последний момент заметил, как через ограждение на трассе перепрыгивают два лося, один убежал, один был сбит. После этого на лежащее животное наехал автомобиль "Мазда".

ГИБДД рекомендует водителям в темное время суток выбирать безопасную скорость, с учетом видимости, а пешеходам использовать световозвращающие приспособления, чтобы сделать себя заметными для водителей.

Евгений Бабенко