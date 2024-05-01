Более 1 млн "квадратов" жилья возвели в Тюменской области с начала 2024 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1 млн кв. м жилья возвели в Тюменской области с начала 2024 г. Об этом сообщил начальник Главного управления строительства Павел Перевалов на конференции "Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы" от портала ЕРЗ.РФ и ТПП РФ в Тюменском технопарке 23 мая.

"Тюменская область не первый год находится в авангарде строительства. Все лучшие практики, подходы к застройке сосредоточены именно здесь. В 2022 году установлен исторический рекорд по вводу жилья в регионе. В прошлом году он был побит, а в 2024 году о рекордах мы не говорим, но понимаем, что ввод жилья по итогам года будет в районе 2 миллионов 300 тысяч квадратных метров", - привел данные Павел Перевалов.

Он также отметил, что задачи в части жилищного строительства, обозначенные в майских указах президента России Владимира Путина, в Тюменской области выполнимы. Этому способствует многолетняя наработка практик. Рост стоимости жилья, трудности, связанные с технологическими подключениями, и другие вызовы при взаимодействии со всеми участниками процесса строительной сферы будут эффективно преодолены, уверен начальник ГУСа.

Оксана Корнеенкова