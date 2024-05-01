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В Тюмени турагент присвоила 315 тысяч рублей от продажи путевки

Происшествия, 17:12 22 мая 2024

Жительницу Тюмени задержали по подозрению в присвоении денежных средств, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Установлено, что в апреле 2024 года подозреваемая, будучи туристическим агентом, продала путевку своим знакомым. Потерпевшая 1982 года рождения перевела со своего банковского счета 315 тысяч рублей. Получив деньги, злоумышленница сначала переносила дату встречи для передачи всех якобы оформленных документов тура, а потом и вовсе перестала выходить на связь.

В отношении ранее судимой 35-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело. Ей грозит штраф в размере до 500 тыс. рублей либо ограничение свободы на срок до трех лет.

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