В Тюмени незаконно продавали шубы на девять миллионов рублей

| Фото: пресс-служба Тюменской таможни | Фото: пресс-служба Тюменской таможни

Партию шуб стоимостью более девяти миллионов рублей, которые предприниматель незаконно реализовывал на внутреннем рынке областной столицы, выявили тюменские таможенники. 226 изделий из меха овчины, кролика, соболя и норки ввезли из Турции, Греции и Италии без декларирования и уплаты таможенных платежей. Кроме этого, верхняя одежда продавалась без обязательной маркировки, сообщает пресс-служба ведомства.

Таможня в адрес предпринимателя направила уведомление об уплате таможенных платежей и пеней на сумму более 2,5 млн рублей. Собственник товара задекларировал партию шуб и на данный момент оплатил 99 % своей задолженности.

За незаконную реализацию продукции возбудили уголовное дело по ст. "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации". Товар изъят.