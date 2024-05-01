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В Тюмени незаконно продавали шубы на девять миллионов рублей

Происшествия, 13:56 23 мая 2024

пресс-служба Тюменской таможни | Фото: пресс-служба Тюменской таможни

Партию шуб стоимостью более девяти миллионов рублей, которые предприниматель незаконно реализовывал на внутреннем рынке областной столицы, выявили тюменские таможенники. 226 изделий из меха овчины, кролика, соболя и норки ввезли из Турции, Греции и Италии без декларирования и уплаты таможенных платежей. Кроме этого, верхняя одежда продавалась без обязательной маркировки, сообщает пресс-служба ведомства.

Таможня в адрес предпринимателя направила уведомление об уплате таможенных платежей и пеней на сумму более 2,5 млн рублей. Собственник товара задекларировал партию шуб и на данный момент оплатил 99 % своей задолженности.

За незаконную реализацию продукции возбудили уголовное дело по ст. "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации". Товар изъят.

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# Тюменская таможня

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