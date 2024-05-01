В Тюмени незаконно продавали шубы на девять миллионов рублей
Партию шуб стоимостью более девяти миллионов рублей, которые предприниматель незаконно реализовывал на внутреннем рынке областной столицы, выявили тюменские таможенники. 226 изделий из меха овчины, кролика, соболя и норки ввезли из Турции, Греции и Италии без декларирования и уплаты таможенных платежей. Кроме этого, верхняя одежда продавалась без обязательной маркировки, сообщает пресс-служба ведомства.
Таможня в адрес предпринимателя направила уведомление об уплате таможенных платежей и пеней на сумму более 2,5 млн рублей. Собственник товара задекларировал партию шуб и на данный момент оплатил 99 % своей задолженности.
За незаконную реализацию продукции возбудили уголовное дело по ст. "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации". Товар изъят.