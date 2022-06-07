В Тюмени капитально отремонтируют восемь километров железнодорожных путей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Восемь километров железнодорожного пути капитально отремонтируют в Тюмени в 2022 году. Последний раз этот участок железной дороги меняли 18 лет назад.

Как рассказал в интервью информационному агентству "Тюменская линия" заместитель начальника Свердловской железной дороги по Тюменскому региону Анатолий Коротаев, работы уже начались, в них задействованы 200 специалистов, 20 единиц техники и 10 локомотивов 2ТЭ116.

"В рамках выполнения программы капитального ремонта путей на 2022 год мы начали производить капитальный ремонт полотна на станции Тюмень, на перегоне Тюмень - Войновка и на станционном пути на Войновке. Проведена предварительная подготовка, прошли проектно-изыскательские работы и совещания для координации взаимодействия всех подразделений", - рассказал он.

Анатолий Коротаев подчеркнул, что проведение ремонта не сказывается на расписании железнодорожного транспорта. Все пассажирские и пригородные поезда едут без сбоев в графике движения – вовремя принимаются и отправляются.

Любовь Голышева