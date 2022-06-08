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8,5 км автомобильной дороги отремонтируют в Аромашевском районе

Экономика, 17:11 08 июня 2022

Глава Аромашевского района Игорь Власов в Telegram-канале | Фото: Глава Аромашевского района Игорь Власов в Telegram-канале

8,5 км автомобильной дороги отремонтируют от д. Балахлей до с. Новоберезовки Аромашевского района. Об этом сообщил глава района Игорь Власов в своем Telegram-канале.

На участке идет профилирование, устройство кюветов и укладка щебня.

Также в Аромашево выполнят работы по устройству дорожного покрытия и асфальтовых стоянок, гаражей, заменят водопропускные трубы через реку Киршиха. На центральном стадионе "Олимпийский" с. Аромашево устанавливают новые площадки под ГТО.

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Все работы идут по графику.

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# Аромашевский район , ремонт дороги

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