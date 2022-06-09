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Тюменским школьникам предлагают обучиться концертному промоушену

Общество, 10:59 09 июня 2022

пресс-служба МТС Тюменской области | Фото: пресс-служба МТС Тюменской области

Обучиться концертному промоушену предлагают школьникам в возрасте от 15 до 18 лет на мастер-классе в мультицентре "Контора пароходства" 19 июня в 12 часов. Об этом сообщает Тюменское агентство развития креативных индустрий.

Спикером станет продюсер, руководитель сообщества развития музыкальной индустрии "Музсходка" Сюзанна Иванова с темой "Крутые молодежные события в Тюмени. Реально". Также на встрече выступит руководитель продюсерского центра "Нота" Виктор Борода. Он расскажет что такое личный бренд, что делает молодого артиста уникальным для своей аудитории и о проекте МТС "Поколение М", где можно выиграть призы.

По итогам мастер-класса ребята должны будут записать видео о том, как они видят свою роль в организации событий Тюмени.

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# Контора пароходства , мастер-класс , школьники

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