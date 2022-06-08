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В Тюмени разрабатывают новую технологию контроля за сельхозугодьями

Общество, 16:26 08 июня 2022

Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Технологию системного мониторинга за состоянием сельскохозяйственных и лесных площадей создают ученые Тюменского государственного университета. Проект разрабатывают в поисковой лаборатории "АгроБиоИТ", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Технология позволит решать прикладные задачи аграриев. С помощью фитосанитарного мониторинга можно вовремя идентифицировать патогенов – болезни или вредителей, локализовать проблему до ее распространения на большие площади. При достаточном объеме накопленных данных возможно с определенной долей вероятности прогнозировать урожайность. Также ее можно использовать для изучения экосистем в целях учета углеродного баланса и оценки секвестрационного (способность поглощать углекислый газ) потенциала территорий.

Цифровые решения для лесного и сельского хозяйства реализуются в рамках проекта "Разработка технологии фитосанитарного мониторинга в сельском и лесном хозяйстве". В ближайшее время ученые начнут сотрудничество в этом направлении с двумя компаниями - "Агрофирмой КРиММ" и УК "Агроинтел".

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# мониторинг , сельхозпродукция , ТюмГУ , ученые

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