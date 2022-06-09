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Тюменские общественники возьмут под патронаж краснодонских спортсменов

Общество, 20:24 08 июня 2022

со страницы Андрея Потапова во ВКонтакте | Фото: со страницы Андрея Потапова во ВКонтакте

Обеспечить юных каратистов Краснодонского района ЛНР инвентарем для тренировок, оказывать материальную поддержку и наладить совместный тренировочный процесс с тюменскими спортсменами намерен президент региональной Федерации каратэ Андрей Потапов.

Желанием помочь спортсменам из Краснодонского района общественник из Тюмени загорелся после поездки главы региона Александра Моора в Луганскую народную республику.

"Одним из главных впечатлений губернатора от Краснодонского района стала встреча с тренерами спортшкол и их воспитанниками. У педагогов ЛНР очень непростые условия: не хватает оборудования, инвентаря. Но они не сдаются, не уезжают, продолжают работу с местными ребятишками. Александр Викторович пригласил юных футболистов и каратистов в августе на сборы в Тюмень. Для меня эта новость стала очень знаковой", – написал на своей странице во ВКонтакте Андрей Потапов.

Президент Федерации каратэ Тюменской области заявил, что готов взять под патронаж каратистов Краснодонского района. В частности, помогать спортсменам будут в рамках Фонда поддержки спорта. Андрей Потапов уверен, что все получится и общими усилиями в короткие сроки удастся улучшить ситуацию в вверенном Тюменской области районе ЛНР.

Инна Пахомова

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# Александр Моор , Андрей Потапов , ЛНР

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