Александр Моор поздравил инженеров-новаторов с Днем изобретателя и рационализатора

| Фото: news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

Техническое творчество, неординарный взгляд на привычные вещи, умение заглянуть за горизонт и видеть перспективу – двигатели прогресса, экономического и промышленного развития.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя инженеров-новаторов с Днем изобретателя и рационализатора.

По словам главы региона, в Тюменской области поддерживают и создают инфраструктуру для ученых и исследователей. Впервые в 2021 году, объявленном Годом науки, регион вошел в Топ-5 субъектов России по уровню научно-технического потенциала и улучшил позиции по совокупному значению инновационного индекса в рейтинге Высшей школы экономики. Экспертами отмечено увеличение вложений в исследования, рост доли бизнеса в финансировании разработок, повышение уровня зарплаты в науке и появление всё большего числа молодых ученых. Ежегодно тюменские новаторы и изобретатели достигают новых вершин, подают более сотни заявок на регистрацию изобретений, получают патенты.

"Региональное правительство и в дальнейшем будет активно поддерживать инновации и технологические решения, предоставляя субсидии и гранты, имущество на льготных условиях, услуги в сфере инжиниринга и прототипирования, проводя консультации и бизнес-тренинги. Желаю всем изобретателям и рационализаторам новых идей, их успешного воплощения в реальные проекты и полезные изобретения на благо Тюменской области и России!", - сказал Александр Моор.