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В Тюмени экс-директор УК с сообщником продали помещения на 20 млн рублей

Происшествия, 13:17 14 июня 2022

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Экс-директор тюменской управляющей компании "Тюменьремжилсервис" и его сообщник отправятся в тюрьму за продажу шести нежилых помещений, присвоенных по мошеннической схеме. Размер нанесенного ущерба составил более 20 млн рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

Из материалов судебного дела известно, что злоумышленники с 2014 по 2015 г. от имени подконтрольной организации изготовили подложные договоры об инвестировании капитала в строительство многоквартирных домов №24 и 28 по ул. Судоремонтной и акты приема-передачи шести нежилых помещений в них.

Зарегистрировав право собственности, дельцы продали объекты недвижимости, присвоив со сделок более 20 млн рублей.

Калининский районный суд назначил бывшему директору управляющей компании четыре года в исправительной колонии, а его сообщнику – пять лет. Приговор не вступил в законную силу.

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# прокуратура , суд , уголовное дело

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