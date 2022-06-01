В Тюменской области расширяются возможности для получения статуса социального предприятия

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

У тюменских предпринимателей стало больше возможностей получить статус социального предприятия. Изменения в ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ", обсудили в областной думе.

Понятие "социальное предпринимательство", по словам председателя комитета областной думы по экономической политике и природопользованию Инны Лосевой, введено федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ", в котором регламентированы вопросы поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, которые осуществляют деятельность в сфере социального предпринимательства.

Социальное предпринимательство, по оценке экспертов, это особая форма бизнеса. Это деятельность, направленная на достижение общественно важных целей и способствующая решению социальных проблем. При этом бизнес обязательно окупается, а в идеале — приносит прибыль. В этом его главное отличие от некоммерческих организаций — они могут ничего не производить и не продавать, а существовать на пожертвования. В социальном предпринимательстве бизнес работает и создает какой-то продукт: товар или услугу. Большая часть прибыли идет не акционерам или владельцам, а на расширение и масштабирование деятельности.

"В настоящее время статус социального предприятия могут получить субъекты МСП, обеспечивающее занятость социально уязвимых категорий граждан, в том числе инвалидов. Однако, этот статус можно получить при условии, когда по итогам предыдущего года среднесписочная численность указанных лиц составляет не менее 50%, а доля расходов на зарплату таким работникам составляет не менее 25%", - сообщила Инна Лосева.

При таких условиях индивидуальные предприниматели, которые сами относятся к категории инвалидов, осуществляющие деятельность без наемных работников, получить статус социального предприятия не могут. "Сегодняшние изменения как раз позволят им получить такой статус. Поправки действительно важные и своевременные", - считает Инна Лосева.

По состоянию на первое апреля 2022 года, сообщает пресс-служба областной думы, в регионе зарегистрировано 87 тыс. 433 человека из этой категории. Из них в трудоспособном возрасте – 32 тыс. 317 человек, работает 7 804, то есть всего 24,2%.

В Тюменской области 57 социальных предприятий, из них только одно трудоустроило более 30 человек с ограниченными возможностями здоровья. Они занимаются производством текстильных изделий, туалетной бумаги. В основном социальные предприятия осуществляют деятельность в сфере дошкольного и общего образования, дополнительного образования детей, отдыха и оздоровления детей, оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.