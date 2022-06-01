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Первой помощи при ДТП обучат тюменцев на Цветном бульваре

Общество, 19:00 15 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Оказывать первую помощь при ДТП научат всех желающих сотрудники станции скорой медицинской помощи и Центра медицины катастроф в рамках акции #ТрезваяПятница. Мероприятие начнется на Цветном бульваре в Тюмени 17 июня в 19 часов, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Акцией автоинспекторы и Тюменская региональная федерация автоспорта намерены призвать горожан к трезвому вождению. Сотрудники ГИБДД развернут на бульваре детский автогородок, чтобы обучить ПДД юных участников дорожного движения.

Состоятся показательные выступления по рукопашному бою от воспитанников центра допризывной подготовки "Аванпост", спортсменов "Воркаут-центра", представителей Федерации ножевого боя и спортивного клуба Sibearianfit.

Тюменцы смогут сделать фото на выставке спортивных грузовиков, "УАЗов", ретроавтомобилей. В мероприятии примут участие байкеры.

По сведениям управления ГИБДД по Тюменской области, с начала этого года на территории региона по вине водителей в состоянии опьянения произошло 73 ДТП. 6 человек погибли, 119 ранены.

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# ГИБДД , первая помощь , пьяные водители

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