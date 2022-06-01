20 пациентам с заболеваниями сердца оказывается высокотехнологичная помощь в поликлинике № 8 Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

20 пациентам с заболеваниями сердца оказывается высокотехнологичная помощь в поликлинике № 8 Тюмени. Им выданы направления, в том числе, на установку кардиостимулятора, прохождение обследования артерий и сосудов и другие виды необходимого лечения, сообщили в учреждении.

Кабинет для пациентов с хронической сердечной недостаточностью в поликлинике начал работать в начале прошлого года. С того времени почти 500 тюменцам определена степень заболевания - от самого легкого, до тяжелого.

"В зависимости от этого назначены диагностическое исследование, лекарственная терапия и иные, еще более серьезные виды медицинской помощи, вплоть до хирургической. Например, консультация врача кардиолога-аритмолога, который занимается лечением нарушений сердечного ритма", – рассказала кардиолог Мария Алехина.

При этом, по ее словам, большинству пациентов с хронической сердечной недостаточностью хирургическое вмешательство не требуется. Достаточно следовать врачебным рекомендациям, вовремя принимать лекарства и отказаться от вредных привычек. В обратном случае последствия не заставят себя ждать.

"Сердечно-сосудистые заболевания коварны и, если их должным образом не лечить, могут развиваться очень быстро. То, что еще недавно доставляло лишь небольшой дискомфорт, вроде одышки, может превратиться в состояние, опасное для жизни", - уточнила Мария Алехина.

Отметим, что кабинеты для пациентов с хронической сердечной недостаточностью открыты в поликлиниках Тюмени в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение".