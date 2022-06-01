Есенгалий Ибраев определил перспективы развития федеральной автономии казахов

| Фото: координационный совет национальных объединений Тюменской области | Фото: координационный совет национальных объединений Тюменской области

Федеральная национально-культурная автономия казахов может стать ресурсным центром для повышения уровня компетенции региональных национально-культурных объединений в области управления организацией, в развитии проектной деятельности, формировании социального партнерства и углублении межнационального сотрудничества.

Об этом заявил избранный 18 июня председатель ФНКА тюменец Есенгалий Ибраев. По его словам, работа ФНКА казахов России и региональных автономий может внести позитивный вклад в укрепление всеобъемлющего российско-казахстанского партнерства.

"Это то, что сейчас принято называть народной дипломатией, - подчеркнул он. - Мы можем содействовать налаживанию прямых связей и коммуникаций разного уровня: культурно-гуманитарного, научно-образовательного и делового сотрудничества. Стать надежными помощниками в продвижении интересов нашей страны, способствовать укреплению крепких традиций добрососедства между Россией и Казахстаном".

Аккумулировать эту работу, по словам нового лидера российских казахов, может деловой совет, который он предлагает создать при ФНКА по аналогии с центром развития российско-казахстанской деловой дружбы при автономии казахов Тюменской области.

"Естественно, мы должны продолжить работу по гармоничной популяризации культуры казахского народа в палитре культур народов многонациональной России. Казахский Наурыз, Курултай, Дни казахской культуры, скачки байга и другие проекты должны стать частью большого календаря событий народов России. Считаю, будет правильным изучать, продвигать и масштабировать лучшие практики реализации этнокультурных событий наших региональных автономий казахов", - сказал он.

Есенгалий Ибраев был избран председателем Федеральной национально-культурной автономии казахов России 18 июня на внеочередном съезде организации. Срок полномочий нового лидера российских казахов продлится пять лет.

Для участия в съезде федеральной национально-культурной автономии казахов России в Тюмень прибыли более 100 делегатов и гостей из 13 регионов.

ФНКА казахов России была учреждена в 2007 году. Его основная задача – сохранение этнокультурной самобытности казахов России, содействие укреплению межнационального единства и согласия в обществе.

Борис Олейник