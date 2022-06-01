Есенгалий Ибраев избран новым лидером российских казахов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Делегаты внеочередного съезда Федеральной национально-культурной автономии казахов России, который проходит в Тюмени 18 июня, единогласно избрали председателем всероссийской общественной организации казахов тюменца Есенгалия Ибраева.

Есенгалий Камзеевич Ибраев родился 14 июня 1977 года в Тюмени.

В 2004 году окончил Тюменскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности "Ветеринарный врач". В 2011 году - Тюменский государственный университет по специальности "Юриспруденция". В этом же году получил дополнительную квалификацию "Преподаватель высшей школы" в Тюменском государственном нефтегазовом университете. В 2016 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности "Экономика на предприятии".

С 2007 по 2014 год являлся председателем национально-культурной автономии казахов Тюменской области. Есенгалий Ибраев разработал и реализовал проект "Общественная приемная национально-культурной автономии казахов Тюменской области". В июне 2017 года на пятом всемирном Курултае казахов в Астане был избран членом президиума всемирной ассоциации казахов. В июле 2018 года на областном Курултае избран председателем национально-культурной автономии казахов Тюменской области.

Победитель областного общественного конкурса "Гордость Тюменской области – 2007" в номинации "Политика". Победитель областного общественного конкурса "Тюменский характер" в номинации "Человек слова". Награжден благодарственным письмом Тюменской областной думы "За большой личный вклад в развитие становления молодежного парламентаризма в Тюменской области".

Женат, воспитывает дочь.

Борис Олейник