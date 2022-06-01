Степан Киричук: кандидаты на звание "Почетный гражданин Тюмени" – достойные представители своего города

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Две кандидатуры на присвоение звания "Почетный гражданин города Тюмени" рассмотрят депутаты гордумы в июне. Как сообщил членам постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению заместитель председателя гордумы Дмитрий Осипов, поступили ходатайства о присвоении звания актеру и руководителю молодежного театра "Ангажемент" Леониду Окуневу и основателю спортивного клуба "Антей" Евгению Колтуну.

Заслуженный артист России, актер театра и кино Леонид Окунев работает в театральной сфере более 50 лет. С 2010 года он является директором и художественным руководителем муниципального молодежного театра "Ангажемент" им. В. С. Загоруйко. В 2021 году снялся в сериале "Угрюм-река" по одноименному роману Вячеслава Шишкова, исполнив роль купца Иннокентия Груздева.

Евгений Колтун живет в Тюмени с 1966 года. Обучаясь в институте, он организовал первую группу любителей атлетической гимнастики. В 1967 году зарегистрировал клуб "Антей". Становился победителем и призером турниров по атлетизму и культуризму. Единственный заслуженный тренер по бодибилдингу в Тюменской области, почетный судья РФ.

"С обоими кандидатами я знаком уже много лет, - отметил председатель постоянной комиссии Степан Киричук. – Так или иначе приходилось оказывать им помощь в становлении того дела, в котором они в итоге преуспели. Это очень достойные люди нашего города".

Решение о присвоении звания "Почетный гражданин города Тюмени" депутаты примут на заседании Тюменской городской думы 30 июня. Напомним, что всего с 1867 года званием "Почетный гражданин города Тюмени" отмечены 53 человека, восемь человек – в дореволюционный период.

Николай Ступников